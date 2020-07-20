Kentteki sıcaklığın 52 dereceye ulaşmasıyla vatandaşlar parklarda serinlemeye çalışırken, çocuklar park sulama aracından sıkılan suyla serinledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkili olmaya başladı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde de hissedilir derecede artan sıcaklıklar sonrası termometre 52 dereceyi gösterdi.

SUYLA SERİNLEYEN ÇOCUKLAR

Sıcak hava nedeniyle vatandaşlar parklarda serinlemeye çalışırken, ilçenin Dicle Mahallesi'nde sıcaktan bunalan çocuklar ise parkları sulamak amacıyla belediyeye ait arazözden sıkılan suyun altına girerek serinlemeye çalıştı.

Çocuklar bu sayede hem serinlenirken, hem de eğlenceli zaman geçirdi. Bunaltıcı sıcaklıkların yaşandığı kentte vatandaşlar da serinlemek amacıyla park ve yeşil alanlara akın etti.

Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi