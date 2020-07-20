Dolar
6.8574
0.0175%
Euro
7.8387
-0.0025%
Altın
1814.14
0.2132%
Borsa
119385.15
0.5043%
G. Altın
400.491
0.3442%
Bitcoin
63017.65
-0.454%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi

    Kentteki sıcaklığın 52 dereceye ulaşmasıyla vatandaşlar parklarda serinlemeye çalışırken, çocuklar park sulama aracından sıkılan suyla serinledi.
    • İHA
    • 20.07.2020 - 15:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkili olmaya başladı.

    Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde de hissedilir derecede artan sıcaklıklar sonrası termometre 52 dereceyi gösterdi.

    SUYLA SERİNLEYEN ÇOCUKLAR

    Sıcak hava nedeniyle vatandaşlar parklarda serinlemeye çalışırken, ilçenin Dicle Mahallesi'nde sıcaktan bunalan çocuklar ise parkları sulamak amacıyla belediyeye ait arazözden sıkılan suyun altına girerek serinlemeye çalıştı.

    Çocuklar bu sayede hem serinlenirken, hem de eğlenceli zaman geçirdi. Bunaltıcı sıcaklıkların yaşandığı kentte vatandaşlar da serinlemek amacıyla park ve yeşil alanlara akın etti.

    Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi

    Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi #1

    Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi #2

    Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi #3

    Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi #4

    Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi #5

    Görüş Bildir