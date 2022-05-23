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    Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oldu

    Gece saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Şanlıurfa'nın sınır ilçelerini etkisi altına aldı.
    • 23.05.2022 - 00:35
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    Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oldu

    Gece saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Şanlıurfa’nın sınır ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

    Gökyüzü kızıla boyanırken vatandaşlar tozdan etkilenmemek için evlerine kapandı.

    Görüş mesafesi düştü

    Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Ceylanpınar'da yetkililer solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunan vatandaşların tozdan etkilenmemeleri için kapı ve pencerelerini kapatıp evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

    Sınır hattı boyunca kontrol artırıldı

    İHA'nın haberine göre, ayrıca jandarma ve polis de toz bulutunu fırsat bilip sınırdan yapılabilecek kaçak geçişler için devriye sayılarını artırdı.

    Ekipler, sınır hattı boyunca kontroller gerçekleştirdi.

    Şanlıurfa da toz taşınımı etkili oldu #1

    Şanlıurfa da toz taşınımı etkili oldu #2

    Şanlıurfa da toz taşınımı etkili oldu #3


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