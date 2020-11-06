Dolar
8.5193
1.2274%
Euro
10.1264
1.6268%
Altın
1952.4
0.1795%
Borsa
1191.96
1.0118%
G. Altın
534.824
1.3788%
Bitcoin
131751.61
3.5705%
EXEN Coin
12.40
2.14%
14ºC
İstanbul
Yağmur 14 C

    Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

    Akçakale ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 06.11.2020 - 20:26
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

    Şanlıurfa’da, Şanlıurfa - Akçakale karayolunda 36’ncı kilometresinde Ali H.’nin kullandığı minibüs ile İbrahim A.’nın kullandığı tır çarpıştı.

    Kazada sürücülerle birlikte 9 kişi yaralandı.

    1 KİŞİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

    Olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa ve Akçakale'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan 47 yaşındaki Muhammed El Muhamm, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı #1

    Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı #2

    Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir