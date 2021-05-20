Şanlıurfa’da tüp patladı: 6 yaralı

Şanlıurfa'da mutfak tüpünden sızan gaz patlamaya neden oldu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde mutfak tüpünden sızan gaz patlamaya yol açtı.

Patlamada aynı aileden 6 kişi yaralandı.

EV SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Birecik ilçesine bağlı Hoca Şerif Mahallesi Güllüpaşa Sokaktaki bir evde mutfak tüpünden sıza gaz evdekilerin yemek yapmaya çalıştığı sırada patlamaya neden oldu.

Patlamada ev savaş alanına dönerken içeride bulunan 6 kişi yaralandı. Patlama sesini duyup olay yerine giden vatandalar, evde yaşayan Mustafa A. (22), Fatma A. (16), Yüksel A. (9), Asaf A. (4), Esma A. (23) ve Yüksel A.’nın (57) yaralandığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.