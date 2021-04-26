Şanlıurfa'da üç minibüste 101 göçmen yakalandı

Şanlıurfa'da üç minibüste 101 göçmen yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 101 göçmene para cezası uygulandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Şanlıurfa Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda giriş yapan göçmenlerin batı illerine sevk edileceği bilgisi üzerine Siverek-Diyarbakır karayolunda önlem aldı.

SÜRÜCÜLER GÖZALTINA ALINDI

Uygulama noktasına gelen 3 minibüsü durduran ekipler, araçlardaki 86 Afganistan, 13 Pakistan ve 2 Özbekistan uyruklu 101 göçmeni yakaladı, sürücüleri gözaltına aldı.

Göçmenler, 480 bin lira idari para cezası uygulanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Sürücüler hakkında "göçmen kaçakçılığı"ndan adli işlem başlatıldı.

KİŞİ BAŞI BİN DOLAR ÖDEDİLER

Göçmenlerin, ülkelerindeki bazı kişilere biner dolar ödeyerek İran üzerinden yurda girdikleri ve İstanbul'a gitmek üzere yola çıktıkları belirlendi.