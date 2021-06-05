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    Şanlıurfa'da uyuşturucu için para vermeyen annesini ve kendini bıçakladı

    Şanlıurfa'da krize giren madde bağımlısı olduğu belirtilen Mehmet Y. (28), annesinden uyuşturucu satın almak için para istedi. Olumsuz yanıt alan Mehmet Y. önce annesini sonra kendisini bıçakladı.
    • DHA
    • 05.06.2021 - 19:06
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 19:45
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    Şanlıurfa'da uyuşturucu için para vermeyen annesini ve kendini bıçakladı

    Şanlıurfa-Mardin karayolu üzerindeki kırsal Ulubağ Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesiyle beraber yaşayan, uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Mehmet Y., iddiaya göre, annesi Meryem Y.'den uyuşturucu satın almak için para istedi.

    PARA VERMEYEN ANNESİNİ VE KENDİNİ BIÇAKLAYARAK YARALADI

    Olumsuz yanıt alan uyuşturucu krizindeki Mehmet Y. mutfaktan aldığı bıçakla önce annesini  sonra da kendisini bıçakladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

    Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet Y., ile bacağından yaralanan anne Meryem Y., sağlık ekiplerince  Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Şanlıurfa'da uyuşturucu için para vermeyen annesini ve kendini bıçakladı VİDEO

    Şanlıurfa da uyuşturucu için para vermeyen annesini ve kendini bıçakladı #1

    Şanlıurfa da uyuşturucu için para vermeyen annesini ve kendini bıçakladı #2

    Şanlıurfa da uyuşturucu için para vermeyen annesini ve kendini bıçakladı #3

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