Polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alınırken 70 kilo da esrar ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen şüphelilerin yakalanması için il merkezi ve Viranşehir ilçesinde, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

70 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda ev ve iş yerinde arama yapan ekipler, 70 kilo 850 gram esrar, 20 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Uyuşturucu ve silahlara el koyan polis, 11 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı VİDEO













