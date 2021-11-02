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Şanlıurfa'da uzun namlulu silahlar ele geçirildi

Şanlıurfa'da uzun namlulu silahlar ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir evde yapılan aramada, uzun namlulu silahlar ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.