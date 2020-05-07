Şanlıurfa'da vatandaşlar sosyal mesafeli namaz kıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat ederek namaz kılan vatandaşlar, aralarına 3 metre mesafe bıraktı.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, vatandaşların da salgınla mücadele kapsamında yapılan uyarıları dikkate aldığı görülüyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Seyir Tepesi Parkında, yaşları 50 ile 60 arasında olan bir grup vatandaş, ikindi ezanının okunmasıyla sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı.

SOSYAL MESAFEYE UYARAK NAMAZ KILDILAR

Vatandaşlar, üzerindeki ceket ve montları seccade yaparak aralarına 3 metre mesafe bıraktı.

Namazlarını kılıp dua eden vatandaşlar, 65 yaş ve üzeri kişilerin uyarılara dikkat etmesini istedi.

Şanlıurfa’da sosyal mesafeli namaz

"65 YAŞ ÜZERİ OLDUĞUMUZ İÇİN DIŞARI ÇIKMAMALIYIZ"

Sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldığını belirten vatandaşlardan Abdullah Kuş, “Koronavirüs inşallah Müslümanlar üzerinden bir an önce dağılır. Biz burada zaman geçiriyoruz. Namazımızı kılıyoruz. Ramazan ayı çok güzel geçiyor. Yasal olarak 65 yaş üstü olduğumuz için dışarı çıkmamamız lazım. Bizler canımız sıkılıyor, milletin içinde böylece virüs yayılıyor. Kanun ne gerektiriyorsa ona göre hareket etmemiz gerekiyor.” dedi.

"KURALLARA UYARAK NAMAZ KILDIK"

Koronavirüs nedeniyle kurullara uyulması gerektiğini belirten vatandaş Ömer Altun ise, “Buraya geldik, biraz hava aldık. Sosyal mesafe kuralına uyarak ikindi namazını kıldık. Biz kurallara uyuyoruz, eğer uymasak şimdi kötü olurdu. Krona virüs bulaşıcı bir hastalıktır, tedbir alamasak yayılır. Eve gidip dua edeceğiz, Kuran-ı Kerim okuyacağız.” dedi.