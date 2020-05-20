Şanlıurfa'da, yaşıtları gezerken o babasına yardım etti

Bugün ikinci kez sokağa çıkan 0-14 yaş arasındaki çocuklar parklarda koşup eğlenirken; 10 yaşındaki Mirza, bayram harçlığını çıkartmaya çalıştı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, 20 yaş ve altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.

Bugün ise ikinci kez, 0-14 yaş arasındaki çocuklara saat 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkma izni verildi.

Şanlıurfa’daki çocuklar 4 saatlik süreyi gezip eğlenerek ve alışveriş yaparak geçirirken, 10 yaşındaki Mirza Karaman ise yaşıtları gibi gezmek yerine bayram harçlığı kazanmak için çabaladı.

BABASIYLA BERABER ÇALIŞTI

Babasının işlettiği konfeksiyon dükkanına giden Mirza Karaman, hem babasına yardım etti hem de bayram harçlığını çıkarttı.

Tezgahın başında duran küçük Mirza’nın, bağırarak dükkana müşteri çekmeye çalıştğı anlar da dikkat çekti.

Yaşıtları gezerken o bayram harçlığını çıkartmaya çalıştı

"BABAMA YARDIM ETMEYE GELDİM"

Babasına yardım eden Mirza Karaman, “Uzun zamandır evdeyiz, bize 4 saatlik izin çıktı. Ben de babama yardım etmeye geldim. Sokakta da pek kimse yok, biz de bir iki saat sonra eve gideceğiz. Bayramda da dışarıya çıkamayacağız. Ben de babamla birlikte burada çalışıyorum.” dedi.





"BANA DESTEK OLUYOR"

Sokağa çıkma izninde çocuğunun destek olarak yanında çalıştığını söyleyen baba Mehmet Karaman, “Hem bana yardım etmeleri için hem sıkıntıları gitsin diye hem de bayram yoğunluğunda bize biraz yardımcı oluyorlar. Kısıtlama sonrası vatandaşlar bayram alışverişi için dışarı çıkmış çocuklarına bayramlık alıyor. Benim çocuk da bize yardımcı oluyor burada.” ifadelerini kullandı.



