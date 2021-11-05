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    Şanlıurfa'daki terminalde el bombası bulundu

    Çöpleri atmaya giden otogar görevlisi, çöp konteynerinde el bombası görünce polise haber verdi. Bombayı emniyete götüren ekipler, bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.
    • İHA
    • 05.11.2021 - 01:00
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    Şanlıurfa'daki terminalde el bombası bulundu

    Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde panik dolu anlar yaşandı.

    Temizlik yaptıktan sonra çöpleri atmaya giden otogar görevlisi, çöp konteynerinde el bombasına benzer bir cisim gördü.

    YOL OTOBÜS GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

    Haber verilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yolu otobüs geçişlerine kapatarak bölgede önlem aldı.

    Olay yerine giden bomba imha uzmanları, yaptıkları kontrolde çöp konteynerinin içindeki cismin el bombası olduğunu belirledi.

    Şanlıurfa daki terminalde el bombası bulundu #1

    BOMBA EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Çöpten çıkartılan bomba incelenmek üzere emniyete götürüldü. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, el bombasını bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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