Şanlıurfa'daki terminalde el bombası bulundu

Çöpleri atmaya giden otogar görevlisi, çöp konteynerinde el bombası görünce polise haber verdi. Bombayı emniyete götüren ekipler, bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde panik dolu anlar yaşandı.

Temizlik yaptıktan sonra çöpleri atmaya giden otogar görevlisi, çöp konteynerinde el bombasına benzer bir cisim gördü.

YOL OTOBÜS GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yolu otobüs geçişlerine kapatarak bölgede önlem aldı.

Olay yerine giden bomba imha uzmanları, yaptıkları kontrolde çöp konteynerinin içindeki cismin el bombası olduğunu belirledi.

BOMBA EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Çöpten çıkartılan bomba incelenmek üzere emniyete götürüldü. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, el bombasını bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.