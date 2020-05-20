Şanlıurfalı ufaklık, kulakların pasını sildi

41 derece sıcaklıkta havuzda serinlemeye çalışan Şanlıurfalı çocuk, şarkı söylemeyi de ihmal etmedi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa'da da 0-14 yaş arasındaki çocuklar, bugün 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte dışarı çıkan çocuklar, 41 dereceye ulaşan sıcak havada süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı.

HEM YÜZDÜLER, HEM DE ŞARKI SÖYLEDİLER

Bir taraftan yüzen Şanlıurfalı bir çocuk, diğer taraftan şarkı söyleyerek hünerini sergiledi.

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