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    Şanlıurfalı ufaklık, kulakların pasını sildi

    41 derece sıcaklıkta havuzda serinlemeye çalışan Şanlıurfalı çocuk, şarkı söylemeyi de ihmal etmedi.
    • İHA
    • 20.05.2020 - 15:38
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    Şanlıurfalı ufaklık, kulakların pasını sildi

    Tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa'da da 0-14 yaş arasındaki çocuklar, bugün 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

    Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte dışarı çıkan çocuklar, 41 dereceye ulaşan sıcak havada süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı.

    HEM YÜZDÜLER, HEM DE ŞARKI SÖYLEDİLER

    Bir taraftan yüzen Şanlıurfalı bir çocuk, diğer taraftan şarkı söyleyerek hünerini sergiledi.

    Şanlıurfalı ufaklık kulakların pasını sildi VİDEO

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