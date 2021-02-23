Karların erimesi ile birlikte Sakarya Gölü'nde su seviyesi yükseldi, karaya oturan tekneler yeniden gölle buluştu.

Sakarya Gölü’nde sular yükseliyor…

Sakarya’nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90’nı, Kocaeli’nin ise su ihtiyacının yüzde 15’inin karşılayan Sapanca Gölü’nde, karların erimesi ile birlikte su seviyesi 30.52 metreye yükseldi.

Gözle görülür artışın yaşandığı gölde, daha önce karaya oturan kayıklar suyla buluştu.

Sapanca Gölü'nde su seviyesi yükseldi VİDEO

DOLULUK ORANINA YAKLAŞTI

Su seviyesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sapanca Gölü’nün doluluk oranına yaklaştığını belirtti.

Gölün son hali havadan da görüntülendi.

“KURAKLIK DÜNYANIN GÜNDEMİNDE”

Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şebekeden aboneye ulaşıncaya kadar olan süreci sürekli kontrol altında tutup, su kayıplarının önüne geçebilmek adına yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Kuraklığın tüm dünya genelinde mücadele edilmesi gereken ciddi bir mesele olduğuna vurgu yapan Yüce, şu sözleri kaydetti:

“Dünyanın gündeminde kuraklık vardır. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli hesaplamalarımızı yaptık ve buna göre bir plan hazırladık. Hem şehrimizin hem de ülkemizin göz bebeği Sapanca Gölü’nü koruma altına aldık. Ayrıca gölün etrafında alternatif su kaynaklarının faaliyetine geçmesini hızlandırdık. Yine su kaçaklarının önüne geçmek için altyapı çalışmalarına büyük yatırımlar yaptık. Suyun şebekeden abonelere ulaşıncaya kadar olan süreci sürekli kontrol altında tutarak oluşan arıza ve kayıpları en aza indirmek, kayıpların önüne geçmek için yoğun bir çaba sarf etmekteyiz.”





“DOLULUK ORANINA YAKLAŞTIK”

Başkan Yüce, son yağışlar ile birlikte Sapanca Gölü’nün 30.52 metre seviyeye ulaştığının altını çizerek, “Şehrimizde su sıkıntısı uzun yıllar görülmemektedir. Son yağışların bu duruma katkısı olduğundan dolayı şükrediyoruz. Bütün su kaynaklarımızın neredeyse tamamı doluluk oranına ulaştı. Mevcut şartlar göz önüne alındığında şehrimizin doğa harikası Sapanca Gölü’nü tüm güzellikleriyle koruyarak ve kollayarak gelecek nesillere bırakmak bizim vazifemiz olmuştur. Şehrimizin ihtiyacı olan içme suyunun bir kısmını yeni yaptığımız Akçay Barajı'ndan alıyoruz. Böylelikle gölden daha fazla su çekilmesinin önüne geçmiş bulunmaktayız. Şuanda bizim su seviyemiz 30.52 metre seviyesindedir. Yani çok az bir kısım kalmıştır ki Sapanca Gölü doluluk seviyesine yaklaşmıştır.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“İNSANLIK GÖREVİDİR”

Su kullanımında daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Başkan Ekrem Yüce, “Bahçe sulama, araç ve halı yıkıma gibi faaliyetlerde şebeke suyu kullanılmaması, suyu daha bilinçli tüketerek bu sürece katkı sağlaması vatani ve insanlık görevidir. Bu konuda daha duyarlı olmamızı ve hayat olan suyun kullanımını tasarruflu, en ideal şekilde kullanmak milli bir görevdir. Bu görevi, bütün vatandaşlarımızın en layığı ile karşıladıkları ve yerine getirdiklerine inanıyorum. Bundan böyle de suyumuzu en ideal şekilde kullanalım, koruyalım ve inşallah Sakarya’mız, ülkemiz ve dünyanın hiçbir zaman su sıkıntısını çekmemesini temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.