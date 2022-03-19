Sapanca'da araçlar karlı yolda kaydı: 1 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, karlı yolda kayan taksinin neden olduğu zincirleme trafik kazasında 4 araç çarpışırken, 1 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde Sakarya'nın Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Adapazarı yönüne gitmekte olan Ahmet G. yönetimindeki 54 T 0661 plakalı taksi, kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

4 ARAÇ ÇARPIŞTI

Kayan taksi, karşı yönden gelen Ali İ. idaresindeki 34 DKU 653 plakalı otomobile, ardından Selim U.'nun kullandığı 54 T 6517 plakalı taksiye çarptı. Savrulan bir otomobil ise İrfan K. yönetimindeki 54 T 0567 plakalı taksi ile çarpıştı.

1 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobil sürücüsü Ali İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralanan Ali İ.’yi Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





