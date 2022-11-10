Sarallar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı

İstanbul’da, ‘Sarallar’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Örgüt lideri İlyas Saral ile iş insanı Erdal Acar'ın da bulunduğu 169 şüphelinin hapis cezası istendi.

İstanbul'da Alaattin Saral olarak tanınan İlyas Saral'ın lideri olduğu ve kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında iş insanı Erdal Acar'ın da bulunduğu 167 kişi 'şüpheli', oyuncu Necati Şaşmaz'ın da bulunduğu 9 kişi 'mağdur', 2017'de çıkan bir çatışma sonucu öldürülen iş insanı Oktay Üzüm’ün oğlu Ahmet Yusuf Üzüm ve iş insanı Atalay Demirbaş'ın da bulunduğu 58 kişi 'müşteki', 2 kişi ise 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

"Şahin ve Saral ismi ile anılan suç örgütleri bilinen silahlı suç örgütleri arasında"



Hazırlanan iddianamede, Sedat Şahin liderliğindeki silahlı suç örgütü ile İlyas Saral liderliğindeki 'Sarallar' silahlı suç örgütü hakkında daha önce birçok kez soruşturma ve kovuşturmalar yürütüldüğü, anılan silahlı suç örgütlerinin delilleriyle birlikte deşifre edildiği, Şahin ve Saral ismi ile anılan suç örgütlerinin ulusal ve uluslararası alanda bilinen silahlı suç örgütleri arasında yer aldıkları aktarıldı.

Örgütün İlyas Saral'ın yanı sıra şüpheliler Erdal Acar, Fatih Sarıalioğlu, Mehmet Ulu, Ali Kaplan, Mustafa Fazlıoğlu, Osman Tellioğlu ve Tamer Çağlar tarafından yönetildiğinin belirtildiği iddianamede, Saral'ın, örgüt yöneticileri ve kendisine direkt bağlı olan örgüt üyelerine verdiği talimatlarla örgütün devamlılığını sağlayarak İstanbul ve Türkiye'nin birçok bölgesinde bulunan bazı lokal suç örgütlerini kendi çatısı altında birleştirdiği kaydedildi.





Şikayette bulunanları tehdit ettikleri anlatıldı

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin yağma ve kumar oynamak için yer sağlama suçlarını işleyerek örgüte gelir temin ettikleri, örgüt yönetici ve üyelerinin geçimlerini bu yöntemle sağladıkları ve örgütün temel amacının yasal olmayan yollarla kişilerden cebir, tehdit kullanmak suretiyle zorla maddi menfaat temin etmek olduğu anlatıldı. İddianamede, suç örgütü üyelerinin, şikayette bulunan müştekileri tehdit ederek sindirip davalarından vazgeçirmeye çalıştıkları da vurgulandı.





Erdal Acar'ın ünlüler arasındaki anlaşmazlıklara müdahil olduğu kaydedildi

İddianamede, şüpheli Erdal Acar'ın silahlı suç örgütünün yöneticisi olduğu, başta kumarhane sektörü ve eğlence mekanlarından olmak üzere örgüte devamlılığı olan bir maddi kazanç sağladığı bununla birlikte ünlüler arasındaki anlaşmazlıklara müdahil olup çözmesinden dolayı örgütün isminin her alanda duyulmasını sağladığı aktarıldı.

Şüpheli Acar'ın, örgütün devamlılığını sağlamak ve gücünü göstermek için kendisine bağlı örgüt üyelerine talimatlar vererek, örgüt adına gerçekleştirilen eylemlerde örgüt üyelerini yönlendirdiği de belirtildi.

Necati Şaşmaz'ın tehdit edilmesi için Erdal Acar'a talimat verildiği kaydedildi

Hazırlanan iddianamede, iletişim tespit tutanağından örgüt lideri İlyas Saral'ın kendinden ricada bulunulması sonrası Necati Şaşmaz'ın tehdit edilmesi konusunda örgüt yöneticisi Erdal Acar’a talimat vererek konuyu çözmesini istediği, örgüt içerisinde her yöneticinin ayrı bir görevinin olduğu, şüpheli Erdal Acar'ın da medyatik insanlarla, iş adamlarıyla ve kumarhanelerle alakalı tüm işleyişi yürüttüğü kaydedildi.

İHA'nın haberine göre iddianamede, şüpheli İlyas Saral'ın 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek' ve 'nitelikli yağma' suçlarından 15 yıldan 27 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüpheli Erdal Acar'ın ise 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek' ve birden fazla kez 'nitelikli yağma' ve 'nitelikli yağmaya teşebbüs' suçlarından 50 yıldan 79 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamede diğer şüphelilerin de 15 yıldan 79 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.



