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    Sarıkamış'ta havaya atılan su anında dondu

    Sarıkamış ilçesinde, hava serpilen kaynar suyun donması güzel görüntüler oluşturdu.
    • İHA
    • 21.01.2021 - 05:07
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 05:09
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    Sarıkamış'ta havaya atılan su anında dondu

    Kars'ın Sarıkamış ilçesinde günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava gece yarısı eksi 30 dereceye düştü. Hayat adeta buz kesti, caddeler tamamen boşaldı. Aşırı soğuktan dolayı ağaçlarda buz sarkıtları oluştu.

    HAVAYA ATILAN SU ANINDA DONDU

    Belgesellerde gördüğü görüntülerini denemek için sıcak suyu havaya serptiğini belirten Alper Yıldırım, “Şu anda bulunduğumuz bölgede hava sıcaklığı eksi 30 derece. Muazzam bir soğuk var. Sibirya soğuklarını aratmıyor. Bu soğukta denemek istedi ve yaptık. Gördük ki havaya attığımız su buz taneciği olarak yere düşüyor." dedi.

    Sarıkamış'ta havaya atılan su anında dondu İZLE


    Sarıkamış ta havaya atılan su anında dondu #1

    Sarıkamış ta havaya atılan su anında dondu #2

    Sarıkamış ta havaya atılan su anında dondu #3

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