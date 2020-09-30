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Sarıkamış’ta yiyecek aramaya çıkan ayının ilginç görüntüsü

Sarıkamış’ta yiyecek aramaya çıkan ayının ilginç görüntüsü

İnsanları görünce tel örgüleri aşarak uzaklaşan bu sırada da durarak arkasına dönen ayı, elini havaya kaldırarak adeta kendisini izleyen vatandaşa el salladı.