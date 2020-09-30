Sarıkamış’ta yiyecek aramaya çıkan ayının ilginç görüntüsü
İnsanları görünce tel örgüleri aşarak uzaklaşan bu sırada da durarak arkasına dönen ayı, elini havaya kaldırarak adeta kendisini izleyen vatandaşa el salladı.
- İHA
- 30.09.2020 - 09:35
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda yiyecek bulamayan ayılar ilçe merkezine iniyor.
Hemen hemen her akşam ayılarla karşılaşan vatandaşlar, bazen ilginç anlara da şahitlik ediyor.
Sarıkamış ilçe merkezinde duvara çıkan iki ayı, vatandaşları görünce bölgeden uzaklaşmak için duvardaki tel örgüleri aşmaya çalıştı.
EL SALLADI
Aylardan birisi ise, tel örgüleri aşarken durarak kendisini izleyen vatandaşa elini kaldırarak adeta el salladıktan sonra gözden kayboldu.
O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Sarıkamış’ta ayı vatandaşa el salladı İZLE