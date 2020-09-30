Dolar
7.7875
-0.3748%
Euro
9.1362
-0.463%
Altın
1887.01
-0.58%
Borsa
1132.11
0.7887%
G. Altın
472.687
-0.8077%
Bitcoin
83626.76
-0.7395%
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Sarıkamış’ta yiyecek aramaya çıkan ayının ilginç görüntüsü

    İnsanları görünce tel örgüleri aşarak uzaklaşan bu sırada da durarak arkasına dönen ayı, elini havaya kaldırarak adeta kendisini izleyen vatandaşa el salladı.
    • İHA
    • 30.09.2020 - 09:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Sarıkamış’ta yiyecek aramaya çıkan ayının ilginç görüntüsü

    Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda yiyecek bulamayan ayılar ilçe merkezine iniyor.

    Hemen hemen her akşam ayılarla karşılaşan vatandaşlar, bazen ilginç anlara da şahitlik ediyor.

    Sarıkamış ilçe merkezinde duvara çıkan iki ayı, vatandaşları görünce bölgeden uzaklaşmak için duvardaki tel örgüleri aşmaya çalıştı.

    EL SALLADI

    Aylardan birisi ise, tel örgüleri aşarken durarak kendisini izleyen vatandaşa elini kaldırarak adeta el salladıktan sonra gözden kayboldu.

    O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sarıkamış’ta ayı vatandaşa el salladı İZLE

    Sarıkamış’ta yiyecek aramaya çıkan ayının ilginç görüntüsü #1

    Sarıkamış’ta yiyecek aramaya çıkan ayının ilginç görüntüsü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir