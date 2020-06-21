Kış uykusuna yatmak için Sarıkamış ormanına göç eden ayıların tebessüm ettiren kaşınma anları, fotokapan ve videokapanlar ile görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanya yaşayan ve dünyada tek göç edebilen ayılar olarak literatüre giren bozayıların yaşantılarına bu kez kaşınma görüntüleri de eklendi.

KuzeyDoğa Derneği tarafından yerleştirilen fotokapan ve videokapanlar ile görüntülenen o anlar ise izleyenleri gülümsetti.

"BURAYA KIŞ UYKUSU İÇİN GELİYORLAR"

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, her yıl göç eden bozayıların uydu verici takılarak izlendiklerini belirtti.

Ayıların kış uykusuna yatmak için Sarıkamış'a geldiklerini belirten Çoban, "Bozayılar sadece Şavşat değil Erzurum'un Şenkaya, Narman ve Oltu ilçeleri ile Kars'ın Susuz gibi ilçelerine gittiklerini ve tekrar kış uykusuna yatmak üzere Sarıkamış'a geri geldiler. Bu sezon da aynı davranışları görüyoruz. Şu anda bazı ayılar göçe başladılar. Beslenme alanlarına gidiyorlar kış uykusuna yatmak için yeterli besin topladıktan sonra geri dönüp tekrar burada kış uykusuna yatacaklar ve hayat döngülerini devam ettirecekler" dedi.

Sarıkamış'taki ayıların kaşınma anları

"DALLARA TUTUNARAK SIRTLARINI KAŞIYORLAR"

Bozayıların güldüren kaşınma hareketini ise iki nedenden dolayı yaptıklarını söyleyen Çoban, "Bir gerçekten sırtları kaşındığı diğeri de en önemli olan kısmı kokularını bırakmak ve kendi alanlarını belirlemek için bunu yapıyorlar. 2011 yılından beri videokapan ve fotokapanlarla çalışıyoruz. Son yıllarda keşfettiğimiz bir şey Sarıkamış'taki ormanlardaki kaşınma ağaçları üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Sarıkamış'ta bu ağaçlardan bir düzineden fazla tespit ettik ve bunlara video kapanlar yerleştirdik. Çok güzel ve enteresan görüntüler var. Bazı bozayılar dallara tutunarak sırtlarını kaşıyor. Özellikle üreme döneminde yani şu içinde bulunduğumuz mevsim döneminde bu koku bırakma davranışını daha fazla sergiliyorlar. Bu güzel videolar ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.