Sarıyer'de 11 katlı boş bir binanın çökmesi sonucu park halindeki 3 otomobilde hasar oluştu.

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Bahçeköy Yeni Mahallesi Şehit Yakup Kulaksız Sokak’ta yaklaşık 2 sene önce mühürlenerek boşaltılan 11 katlı bina çöktü.

Sarıyer'de 11 katlı bina çöktü, 3 otomobil hasar gördü VİDEO

BİNA ETRAFINDA KİMSE YOKTU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kontrol ettiği binanın enkazında ilk belirlemelere göre kimsenin olmadığı kanaatine varıldı.

3 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

Bina yakınlarında park halindeki 3 otomobilin hasar gördüğü olayda, çevredeki başka binalarda da hasar olup olmadığının tespiti için çalışmalar sürüyor.

''İYİ Kİ BİNANIN İÇERİSİNDE DEĞİLDİK''

Daha önce binada oturanlardan Birgül Kavrazlı, kolonların patladığını ve iki yıl önce binayı boşalttıklarını söyledi. Mal sahibi oldukları için binanın yapılması taraftarı olduklarını vurgulayan Kavrazlı, çöktüğünü görünce ailesinin yaşadığına şükrettiğini kaydetti, "İyi ki binanın içerisinde değildik" dedi.

Mehmet Yalçın ise 38 bina sakini olduğunu ve herkesin dairesini kaybettiğini, zor durumda olduklarını dile getirdi.