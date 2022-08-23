Sarıyer'de balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor

1 Eylül’de sona erecek olan av yasağına sayılı günler kala balıkçılar hazırlıklarını sürdürüyor.

Yurt genelinde balıkçılar av sezonu için gün sayıyor...

15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül'de sona eriyor.

Bu kapsamda balıkçılar, hazırlıklarını sürdürürken ağ ve teknelerinin bakımlarını yapıyor.

İHA'nın aktarımına göre; Sarıyer Rumeli Feneri’ndeki Büyük Liman’da balıkçılar, bir önceki avlarda yıpranan ağlarını ilmek ilmek örerek yeniliyor.

"İnşallah bol ve bereketli olur"

Av sezonuna hazırlanan balıkçı Mahmut Şaşmaz, "Şu anda tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Ağlarımızı tamir etmeye çalışıyoruz. Deniz de güzel gözüküyor. Palamut balığı şu anda verimli. İnşallah hayırlı olur. Kazasız, belasız güzel bir ticaret olmasını temenni ediyoruz. Herkes bu anı bekliyordu. İnşallah bol ve bereketli olur. ’Rast gele’ deyip 1 Eylül’ü sabırla bekliyoruz." dedi.

"Balıkçılar olarak en büyük sıkıntımız yunus balıkları"

Teknesinin bakımını yapan Hayrullah Kasarcı, "Motorun bakımını yapıyoruz, boyasını düzenleyeceğiz, ağlarını tamir ediyoruz. Aşağı yukarı ağları bitirdik. Teknenin boyasını yapıp indireceğiz, ağlar alacağız. Hayırlısıyla balığa çıkacağız. Deniz de güzel, palamut çok. Tabi çıkmak lazım, çıkmadan, görmeden olmuyor. Ama her tarafta balık var. Balıkçılar olarak en büyük sıkıntımız yunus balıkları. Bütün ağlarımızı parçalıyorlar. 3 kişi 1 aydır ağ tamiri yapıyoruz. Ağın yarısını attık, yarısını da düzenledik. Vira bismillah diyerek başlayacağız, herkese hayırlı olsun." şeklinde konuştu.