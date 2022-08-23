Petrol
97.21
0.76%
Euro
18.0148
0.20%
Dolar
18.1251
0.33%
Altın
1.013
0.56%
Borsa
3102
0.00%
Bitcoin
391.731
1.95%
BTXN Coin
5.51
0.00%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Sarıyer'de balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor

    1 Eylül’de sona erecek olan av yasağına sayılı günler kala balıkçılar hazırlıklarını sürdürüyor.
    • 23.08.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 10:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sarıyer'de balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor

    Yurt genelinde balıkçılar av sezonu için gün sayıyor...

    15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül'de sona eriyor.

    Bu kapsamda balıkçılar, hazırlıklarını sürdürürken ağ ve teknelerinin bakımlarını yapıyor.

    İHA'nın aktarımına göre; Sarıyer Rumeli Feneri’ndeki Büyük Liman’da balıkçılar, bir önceki avlarda yıpranan ağlarını ilmek ilmek örerek yeniliyor.

    "İnşallah bol ve bereketli olur"

    Av sezonuna hazırlanan balıkçı Mahmut Şaşmaz, "Şu anda tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Ağlarımızı tamir etmeye çalışıyoruz. Deniz de güzel gözüküyor. Palamut balığı şu anda verimli. İnşallah hayırlı olur. Kazasız, belasız güzel bir ticaret olmasını temenni ediyoruz. Herkes bu anı bekliyordu. İnşallah bol ve bereketli olur. ’Rast gele’ deyip 1 Eylül’ü sabırla bekliyoruz." dedi.

    Sarıyer de balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor #1

    "Balıkçılar olarak en büyük sıkıntımız yunus balıkları"

    Teknesinin bakımını yapan Hayrullah Kasarcı, "Motorun bakımını yapıyoruz, boyasını düzenleyeceğiz, ağlarını tamir ediyoruz. Aşağı yukarı ağları bitirdik. Teknenin boyasını yapıp indireceğiz, ağlar alacağız. Hayırlısıyla balığa çıkacağız. Deniz de güzel, palamut çok. Tabi çıkmak lazım, çıkmadan, görmeden olmuyor. Ama her tarafta balık var. Balıkçılar olarak en büyük sıkıntımız yunus balıkları. Bütün ağlarımızı parçalıyorlar. 3 kişi 1 aydır ağ tamiri yapıyoruz. Ağın yarısını attık, yarısını da düzenledik. Vira bismillah diyerek başlayacağız, herkese hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

    Sarıyer de balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor #2


    İlginizi Çekebilir

    Şehir merkezinde drift atan turistler kamerada
    3. Sayfa

    Şehir merkezinde drift atan turistler kamerada

    Cenk Özkacar, Valencia’da
    Transfer dosyası

    Cenk Özkacar, Valencia’da

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir