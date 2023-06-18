Sarıyer'de iddia bayine silahlı saldırı: 3 yaralı
İHA

Merkez Mahallesi Afiyet sokakta akşam saat 22.00 sıralarında, Tuncay Arı ve Taner Altun isimli 2 şahıs akşam saatlerinde Hüseyin Kan tarafından işletilen iddia bayine silahlı gerçekleştirdi.

3 kişi bacağından yaralandı

Bayi sahibi Hüseyin Baş'ın da saldırıya karşılık vermesiyle çok sayıda sesi duyuldu. Her 3 şahısın da bacağından yaralandığı saldırıya polis ekipleri ve bekçiler derhal müdahale etti.

Saldırıda yaralanan Tuncay Arı polis ekiplerinden kaçarken yere yığıldı ve yakalandı.

Sarıyer'de iddia bayine silahlı saldırı: 3 yaralı

Soruşturma sürüyor

Olaydan sonra bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Polis ekipleri ise bölgede güvenlik tedbiri aldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.