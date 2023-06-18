Sarıyer'de iddia bayine silahlı saldırı: 3 yaralı Sarıyer'de akşam saatlerinde bir iddia bayine 2 şahıs tarafından saldırı düzenlendi. İddia bayi sahibinin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 3 kişi yaralandı.

İHA Sarıyer Merkez Mahallesi Afiyet sokakta akşam saat 22.00 sıralarında, Tuncay Arı ve Taner Altun isimli 2 şahıs akşam saatlerinde Hüseyin Kan tarafından işletilen iddia bayine silahlı saldırı gerçekleştirdi. 3 kişi bacağından yaralandı Bayi sahibi Hüseyin Baş'ın da saldırıya karşılık vermesiyle çok sayıda silah sesi duyuldu. Her 3 şahısın da bacağından yaralandığı saldırıya polis ekipleri ve bekçiler derhal müdahale etti. Saldırıda yaralanan Tuncay Arı polis ekiplerinden kaçarken yere yığıldı ve yakalandı. Soruşturma sürüyor Olaydan sonra bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Polis ekipleri ise bölgede güvenlik tedbiri aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.