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    Sarıyer'de kamyon kontrolden çıkınca devrildi: 1 yaralı

    Sarıyer'de kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon devrildi, sürücü ise yaralandı.
    • 14.08.2022 - 01:25
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    Sarıyer'de kamyon kontrolden çıkınca devrildi: 1 yaralı

    Sarıyer Kilyos Caddesi’nde saat 23.30 sıralarında, Muharrem Aydın kontrolündeki 41 AGA 704 plakalı kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Muharrem Aydın’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, kontrol amaçlı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

    Sarıyer de kamyon kontrolden çıkınca devrildi: 1 yaralı #1

    Ekipler çalışma başlattı

    Devrilen kamyon kurtarma araçları ile kaldırılarak olay yerinden götürüldü. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

    Sarıyer de kamyon kontrolden çıkınca devrildi: 1 yaralı #2


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