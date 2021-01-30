Sarıyer'de makas atan araç kazaya neden oldu
Sarıyer'de 3 aracın karıştığı kazada 2 otomobil hurdaya döndü. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 30.01.2021 - 10:44
- Güncelleme : 30.01.2021 - 10:46
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir otomobil sürücüsü, önündeki otomobile makas atarak geçmek isterken arkadan çarparak savruldu.
Bir başka otomobil de duramayıp kaza yapan otomobile çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken araç içindeki kişiler kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
Sarıyer'de makas atan araç kazaya neden oldu VİDEO
1 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken polis inceleme başlattı.