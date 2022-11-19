Daha önce ehliyetine el konulan sürücü, trafik denetimi yapan polis ekiplerini görünce aracını durdurup yolcu koltuğundaki kadın ile yer değiştirmesi pahalıya patladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarıyer'de, drone destekli trafik denetimi yapıldı.

Bir sürücü, denetim noktasındaki polis ekiplerini görünce aracını yol kenarında durdurarak, yolcu koltuğundaki kadın ile yer değiştirdi.

Durumu drone kamerasından tespit eden polisler, aracı denetim noktasında durdurdu.

Sarıyer'de polisi görünce sürücü değişikliği yaptılar VİDEO

Ehliyetine el konulduğu belirlendi

Yapılan kontrollerde, sürücü değişikliği yapılmadan önce aracı kullanan kişinin, sürücü belgesine daha önce el konulduğu ortaya çıktı. Ayrıca sürücünün levhalara uymayarak duraklama yaptığı da tespit edildi.

7 bin 544 lira ceza kesildi

Kişiye, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmaktan 3 bin 674 lira, levhalara uymamaktan 196 lira; araç sahibine ise 3 bin 674 lira olmak üzere toplamda 7 bin 544 lira ceza kesildi.









