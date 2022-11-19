Sarıyer'de polisi görünce sürücü değişikliği yaptılar
- Haber Merkezi
- 19.11.2022 - 15:14
- Güncelleme : 19.11.2022 - 15:51
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarıyer'de, drone destekli trafik denetimi yapıldı.
Bir sürücü, denetim noktasındaki polis ekiplerini görünce aracını yol kenarında durdurarak, yolcu koltuğundaki kadın ile yer değiştirdi.
Durumu drone kamerasından tespit eden polisler, aracı denetim noktasında durdurdu.
Sarıyer'de polisi görünce sürücü değişikliği yaptılar VİDEO
Ehliyetine el konulduğu belirlendi
Yapılan kontrollerde, sürücü değişikliği yapılmadan önce aracı kullanan kişinin, sürücü belgesine daha önce el konulduğu ortaya çıktı. Ayrıca sürücünün levhalara uymayarak duraklama yaptığı da tespit edildi.
7 bin 544 lira ceza kesildi
Kişiye, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmaktan 3 bin 674 lira, levhalara uymamaktan 196 lira; araç sahibine ise 3 bin 674 lira olmak üzere toplamda 7 bin 544 lira ceza kesildi.