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    Sarıyer'de şoförsüz İETT otobüsü 16 araca çarptı

    İstanbul'da Sarıyer'de şoförün araçtan inmesinin ardından yokuş aşağı ilerleyen İETT otobüsü, 16 araca çarparak durabildi.
    • 24.04.2022 - 19:35
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 19:49
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    Sarıyer'de şoförsüz İETT otobüsü 16 araca çarptı

    Sarıyer'de iddiaya göre sürücüsünün araçtan inmesinin ardından hareketlenen İETT otobüsü, 16 araca çarptı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    DHA'nın haberine göre, kazada yaralananlar hastanelere kaldırılırken, birçok araç hasar gördü.

    Sarıyer'de şoförsüz İETT otobüsü 16 araca çarptı VİDEO

    Sarıyer de şoförsüz İETT otobüsü 16 araca çarptı #1


    Sarıyer de şoförsüz İETT otobüsü 16 araca çarptı #2

    Sarıyer de şoförsüz İETT otobüsü 16 araca çarptı #3


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