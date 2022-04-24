Sarıyer'de şoförsüz İETT otobüsü 16 araca çarptı
İstanbul'da Sarıyer'de şoförün araçtan inmesinin ardından yokuş aşağı ilerleyen İETT otobüsü, 16 araca çarparak durabildi.
- 24.04.2022 - 19:35
- Güncelleme : 24.04.2022 - 19:49
Sarıyer'de iddiaya göre sürücüsünün araçtan inmesinin ardından hareketlenen İETT otobüsü, 16 araca çarptı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
DHA'nın haberine göre, kazada yaralananlar hastanelere kaldırılırken, birçok araç hasar gördü.
Sarıyer'de şoförsüz İETT otobüsü 16 araca çarptı VİDEO