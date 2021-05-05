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    Sarıyer’de yardım dağıtma görevlisi gibi davranan torbacı yakalandı

    Sarıyer'de aracının önüne sahte “Vefa Sosyal Destek Grubu” kartı ve bagajına yardım malzemeleri koyan torbacı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 05.05.2021 - 10:39
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 10:51
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    Sarıyer’de yardım dağıtma görevlisi gibi davranan torbacı yakalandı

    Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Çayırbaşı Mahallesi ve çevresinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlattı.

    Ekipler, Bahçeköy Caddesi üzerinde park halinde bekleyen bir otomobildeki şahısların durumundan şüphelendi.

    Otomobili takibe alarak durduran ekipler, aracın önünde “Vefa Sosyal Destek Grubu” kartı, bagajda ise sözde yardım malzemeleri olduğunu gördü.

    ÜZERİNDEN KOKAİN ÇIKTI

    Şahsı indirerek üzerini arayan ekipler, bir miktar satışa hazır halde kokain ele geçirirken, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 230 TL ’ye el koydu.

    Araçta inceleme yapan ekipler, detaylı incelemeler için otomobili ve şahsı polis merkezine götürdü.

    Sarıyer’de yardım dağıtma görevlisi gibi davranan torbacı yakalandı #1

    Sarıyer’de yardım dağıtma görevlisi gibi davranan torbacı yakalandı VİDEO

    NARKOTİK KÖPEĞİ TEPKİ VERDİ

    Sarıyer Asayiş Büro Amirliği’ne getirilen otomobilde hassas burunlu narkotik köpeği “Eros” ile arama yapıldı.

    Köpeğin aracın içerisinde tepki vermesi üzerine polis ekipleri, vites topuzu bölümüne baktı. Bölmeyi söken Sarıyer polisi, içerisinde satışta hazır şeffaf poşet içerisinde 25 parça halinde kokain ve esrar buldu.

    Sarıyer’de yardım dağıtma görevlisi gibi davranan torbacı yakalandı #2

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan torbacı Remzi B. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sarıyer’de yardım dağıtma görevlisi gibi davranan torbacı yakalandı #3

    Sarıyer’de yardım dağıtma görevlisi gibi davranan torbacı yakalandı #4

    Sarıyer’de yardım dağıtma görevlisi gibi davranan torbacı yakalandı #5

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