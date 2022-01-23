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    Sarıyer'de yol yardım aracı, kayganlaşan yolda kaza yaptı

    İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yol yardım aracı, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bir evin bahçesine yuvarlandı. Ters dönen araçta sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı.
    • DHA
    • 23.01.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 17:39
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    Sarıyer'de yol yardım aracı, kayganlaşan yolda kaza yaptı

    Sarıyer'in Baltalimanı Mahallesi Koru Üstü Sokak'ta saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada, arıza yapan bir otomobil için yola çıkan, yol yardım aracı sürücüsü, yokuş aşağı inerken kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    KAYARAK BİR EVİN BAHÇESİNE YUVARLANDI

    Sokakta savrularak kaymaya başlayan otomobil, yolun sağında bulunan bir evin bahçesine yuvarlandı. 2.5 metre yükseklikten bahçeye düşen otomobil ters dönerken, sürücü içinde sıkıştı. Yol yardım aracının sürücüsü, olayı gören vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenilen sürücüye sağlık görevlileri tarafından olay yerinde müdahale edildi.

    Sarıyer de yol yardım aracı, kayganlaşan yolda kaza yaptı #1

    "ARACI DURDURAMADI, KARDAN DOLAYI UÇTU"

    Sürücünün yardımına koşan mahalle sakinlerinden Mustafa Küçük, "Sabah saat 9.30-10.00 arasıydı. Vatandaş yukarıdan aşağı geldi ve aracı durduramadı. Kar vardı. Kardan dolayı uçtu. Biz müdahale ettik, onu camdan çıkardık. Zorla çıkardık çünkü kapılarda otomatik kilit vardı. İçeride bir kişi vardı. O da şok yaşadı, bir süre kendine gelemedi. Biz onu teselli ettik. Şu an durumu iyi, ambulans da geldi" dedi.

    Sarıyer de yol yardım aracı, kayganlaşan yolda kaza yaptı #2

    Sarıyer de yol yardım aracı, kayganlaşan yolda kaza yaptı #3

    Sarıyer de yol yardım aracı, kayganlaşan yolda kaza yaptı #4

    Sarıyer de yol yardım aracı, kayganlaşan yolda kaza yaptı #5

     


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