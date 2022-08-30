İlginç bir çalışmaya imza atan genç kız, şişelere doldurduğu yapay kanların üzerine 225 Şarkışla şehidinin adını yazdı. Ardından şişeleri vatandaşlara dağıtarak farkındalık oluşturdu.

30 Ağustos Zafer Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

Caddeler, sokaklar, pencereler Türk bayraklarıyla donatılırken, birçok vatandaş da motosiklet ve otomobilleriyle konvoy düzenledi.

Öte yandan Sivas'ın Sarkışla ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Hülya Köse de Zafer bayramına özel bir çalışmaya imza attı.

Yapay kan doldurdu

30 Ağustos'tan günler önce harekete geçen Köse, bölgedeki şehitlerin isimlerinin unutulmaması için isimlerinin yazılı olduğu ufak şişelerin içine yapay kan doldurdu.

İHA'nın aktarımına göre; şehit olan 225 Şarkışlalı askerin isimlerini hatırlatmak için ilginç bir çalışma yapan genç kız, sokak sokak dolaşarak şişeleri vatandaşlara dağıttı.

Şarkışla şehitlerinin adını yazdığı şişelere yapay kan doldurdu VİDEO



"Hüzünlenip gözleri dolanlar oldu"

Hülya Köse, unutulan kimsesi olmayan onlarca binlerce şehidin olduğunu belirterek, “Ben de onları hatırlatıp farkındalık oluşturmak için bir proje yapmaya karar verdim. İnternetten yaptığım araştırmalarda benim yapmak istediğim projeye benzer projeler gördüm. Ben de o projelere kendimden bir şeyler ekleyerek işe koyuldum. 1905 yılından bu yana Şarkışla ilçemizde Çanakkale’den bu güne kadar 225 şehidimiz olduğunu öğrendim. Bu rakamları derleyip toplayıp Şarkışla’ya uyarlayarak güzel bir proje yapmaya karar verdim ve sonuçlarının da güzel olduğunu düşünüyorum. Bazı vatandaşlarımız çok güzel tepkiler verdi. Hüzünlenip gözleri dolanlar oldu. Bazıları anlam veremedi bazıları ise konuşmak istemedi. Bu projeyle şehitlerimizi hatırlattığımı ve insanlara güzel bir katkı sunduğumu düşünüyorum” dedi.