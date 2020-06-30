Saros Körfezi kıyıları uğur böcekleriyle doldu

Turistik sahil kesimi Saros Körfezi, son günlerde uğur böceklerinin istilasına uğradı.

Buğday hasadının başladığı Trakya'nın gözde tatil bölgelerinden Saros Körfezi kıyılarını, son günlerde uğur böcekleri istila etti.

Enez ilçesi ile Keşan ilçelerinin sahil kesimlerini istila eden yüz binlerce uğur böceği, yazlıklar ve iş yerlerini de sardı.

TATİLCİLER VE İŞLETMECİLER ŞİKAYETÇİ

Tatilcilerin denize girmelerini de zorlaştıran uğur böceklerinin, zaman zaman tatilcileri de ısırdığı belirtildi. Uğur getirdiğine inanılan ve buğdaya zarar veren böcekleri yiyerek beslenen uğur böcekleri nedeniyle sahildeki işletmeciler de zor durumda kaldıklarını söyledi.

Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Mutlu Kılıç, özellikle yer yer ufak ısırıklarla insanları tedirgin eden uğur böceklerinin tamamen zararsız olduğunu belirterek, tarım sektörüne olan yararlarına dikkat çekti.

"ARTIŞ SEBEBİ BESİN BOLLUĞU"

Kılıç, uğur böceklerinin özellikle tarım zararlısı bitleri ve sinekleri yiyerek beslendiğini, bu nedenle tarımın uğuru olduklarını söyledi.

Kılıç, "Uğur böcekleri tarım açısından bizim uğurumuz. Bu böcekler, bazen, bu yıl olduğu gibi yağışlı geçen yıllarda tarım zararlısı olarak tanımladığımız yaprak bitleri, tripsler, beyaz sineklerin predatörü yani yok edicisi bir böcek, onlarla besleniyor. Böyle yağışların bol olduğu yıllarda da bu zararlılar bol oluyor. Dolayısıyla uğur böcekleri de bol bol beslendikleri için nüfusları normalin çok üzerinde artıyor, pik yapıyor. Bu yıl da uğur böcekleri sayısında bir artış var, pik değerlere ulaşmış durumda. Dolayısıyla nüfuslarında artışın temel sebebi bu besin bolluğu." dedi.

"DENİZİ AŞAMADIKLARI İÇİN SAHİLDELER"

Uğur böceklerinin göç eden canlılar olduğunu söyleyen Kılıç, "Uğur böcekleri göç eden canlılar. Büyük gruplar halinde göç ediyorlar, belli bir mesafeye kadar havalanıyorlar sonra rüzgar onları nereye taşırsa oraya uçuyorlar. Şu anda Saros'ta sıkışma sebepleri denizi geçemiyor olmaları. Böcekler denizi aşamadığı için sahilde, denizin kenarında yığılmış durumdalar. Evet insanlar için biraz rahatsız edici bir görüntü olabilir, hafif ısırıklardan dolayı biraz korku yaratabilir ama dediğim gibi yedi noktalı uğur böceklerinin insan için zararlı bir yapısı yok." diye konuştu.

Kılıç, bölgedeki uğur böceği yoğunluğunun 1 hafta daha sürebileceğini de söyledi.

"EVDEN ÇIKAMIYORUZ"

Altınkum sahilindeki sitede tatilini geçiren Seher Dıramalı, uğur böceklerinin bulut halinde geldiklerini belirterek, "Yaklaşık bir haftadır uğur böceği istilası yaşıyoruz. Sahilleri sardılar, evimizin balkonları ve dış cephelerini sardılar. Evden çıkamıyoruz. Sabah bulut gibi geldiler, çok kötü ısırıyorlar seviyoruz ama ısırmasınlar. Bir an önce gitmelerini bekliyoruz." dedi.

"BÜTÜN SAHİL DENİZE GİREREK KORUNDUK"

Uğur böceklerinden denize girerek kurtulduklarını anlatan Nazan Öztürk, "Sabah denize girmek için gittiğimizde çocuklarla çok sayıda uğur böceği bir anda gelince kendimizi denize atmak zorunda kaldık. Havlularımızı ve vücudumuzu, her yerimizi uğur böceği kapladı. Bütün sahil denize girerek onların uçup gitmesini, denizde ayakta bekledik. Daha sonra koşarak eve geldik." diye konuştu.