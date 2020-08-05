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    Saros Körfezi'nde ay balığı görüntülendi

    Deniz suyu sıcaklığının yükseldiği bölgede Akdeniz canlılarının çoğaldığı belirtilirken, ay balığı dalgıçlarla birlikte bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.
    • AA
    • 05.08.2020 - 14:14
    • Güncelleme : 05.08.2020 - 14:14
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    Saros Körfezi'nde ay balığı görüntülendi

    Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'nde, ay balığı (mola mola) görüntülendi.

    İbrice Limanı'nda dalış yapan dalgıçlar, 2.5 metre genişliğindeki ay balığını su altı kamerasıyla çekti.

    Bir süre dalgıçların yanında yüzen ay balığı daha sonra gözden kayboldu.

    İLK KEZ GÖRDÜLER

    Ay balığını görüntüleyen dalış eğitmeni ve dalış merkezi sahibi Ahmet Uz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 35 yıldır körfezde dalış yaptığını ve ilk kez ay balığı ile karşılaştığını belirtti.

    Saros Körfezi'nde ay balığı görüntülendi #1

    DENİZ SICAKLIĞI YÜKSELİNCE ORTAYA ÇIKTILAR

    Limanın yakınındaki Küçükcep mevkisinde 9 metreye daldıklarını anlatan Uz, “Dalış sırasında dev balıkla karşılaştık. İlk kez böylesine büyük bir balıkla karşılaştım. Ömrüm boyunca belki de bir kez karşılaşabileceğim bir olaydı. Deniz sıcaklığı son günlerde 23 dereceyi buldu bölgede, bu nedenle Akdeniz canlılarını sık sık görmeye başladık.” dedi.

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    Saros Körfezi'nde ay balığı görüntülendi #3

    Saros Körfezi'nde ay balığı görüntülendi #4

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