Saros Körfezi'nde görüntülenen köpek balığı

Balık tutmak için körfeze açılan Yunus Saç, teknesine yaklaşan bir köpek balığını cep telefonu ile görüntüledi.

Edirne'nin Enez ilçesinde balıkçılık yapan Yunus Saç, damadı Aslan Cihan ile birlikte balık tutmak için Saros Körfezi'ne açıldı.

Kıyıdan yaklaşık 1 mil açılan Saç, 15 metre denilikte balık tutuğu sırada teknenin yanına pamuk türü olduğunu tahmin edilen bir köpek balığı geldi.

TEKNENİN ETRAFINDA GEZİNDİ

Köpek balığı tekne çevresinde tur atarken, Saç ve Cihan büyük şaşkınlık yaşadı. Saç, cep telefonunu çıkarak tekne çevresinde dolaşan köpek balığını görüntülerken, Cihan da balık vererek besledi.

Saros Körfezi'nde köpek balığı görüntülend

"BİZİ HİÇ KORKUTMADI"

O anları anlatan Saç, "Birden yanımıza 2 metre uzunluğunda bir köpek balığı geldi. Teknemizin etrafında dolanarak tur attı. Bu sırada biz de kendisine tuttuğumuz balıklardan verdik. Balıkları yedi ve yaklaşık 15 dakika teknenin etrafında kaldı. Bizi hiç korkutmadı bu anları cep telefonu kamerasına anı olsun diye çektik" dedi.

"BU KADAR YAKINDA GÖRÜLMEZ"

Enez'de kıyıya yakın ilk kez bir köpek balığı gördüğünü belirten Saç, "Bu balıklar daha derin sularda ve açıkta yaşarlar. Bizim bulunduğumuz yerde suyun derinliği 15 metreydi. Kendisiyle bir bağ kurduk, hiç korkmadım. Balıkları yedikten bir süre sonra derin sulara doğru ilerleyerek gözden kayboldu. Bir daha görmek isterim" diye konuştu.