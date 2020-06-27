Dolar
6.8567
0.0102%
Euro
7.6936
0.0077%
Altın
1771.5
0.4542%
Borsa
114668.41
0.4638%
G. Altın
390.681
0.4868%
Bitcoin
63813.64
-0.8289%
25ºC
İstanbul
Açık 25 C

    Savcı süsüyle dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı

    Kendini polis ve savcı olarak tanıtarak Sakarya’da yaşayan İ.Ü. ile N.Ü. çiftini 270 bin TL dolandıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 27.06.2020 - 21:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Savcı süsüyle dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı #1

    Sakarya'nın Serdivan ilçesi Meşeli Mahallesi’nde yaşayan İ.Ü. ve N.Ü. çifti kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şebeke tarafından dolandırılmıştı.

    Olayın peşine düşen Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri şahsı tespit etmiş ve ikametine düzenledikleri operasyonda gözaltına almıştı.

    S.Y. isimli şahıs sorgusunda şebekenin direktifleri doğrultusunda olayı gerçekleştirdiğini ifade ederek, dolandırdığı 270 bin TL’nin kendisinde bulunduğunu ve teslim edeceğini beyan ederek ikrar da bulunmuştu.

    Savcı süsüyle dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı #2

    30 BİN TL İLE BORÇLARINI ÖDEMİŞ

    Paranın 30 bin TL’sini borçlarını ödediğine beyan eden şahıs kardeşinin evinde sakladığı 240 bin lirayı jandarmaya teslim etmişti.

    Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu’na gönderildi. Diğer şebeke üyelerinin kimlik ve adres tespitine yönelik çalışma devam ediyor.

    Savcı süsüyle dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı #3

    Savcı süsüyle dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı #4

    Görüş Bildir