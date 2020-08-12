Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Mavi Vatan paylaşımı

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İsmail Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını korumakta kararlı olduklarını vurguladı.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de meşru adımlarını atmaya devam ediyor.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, fırkateynler eşliğinde bölgede faaliyetlerine başladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavi Vatan" vurgusu yaptı.

"HER ZAMAN GÖREVE HAZIR"

Paylaşımında bir videoya yer veren Demir, Türkiye'nin yerli Savunma Sanayii ürünlerinin her zaman göreve hazır olduğunu vurguladı.

Demir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Mavi Vatan’da milli çıkarlarımızı koruma misyonunda Yerli Savunma Sanayii ürünlerimiz her zaman göreve hazır. Yeni platformlarımız yolda... Durmadan yola devam!"

İsmail Demir'den 'Mavi Vatan' paylaşımı ViDEO



