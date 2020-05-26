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    Savunma Sanayii: M4K'ların yeni teslimatları yapıldı

    Savunma Sanayii Başkanlığı, Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı'larla ilgili açıklama yaptı.
    • DHA
    • 26.05.2020 - 12:47
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    Savunma Sanayii: M4K'ların yeni teslimatları yapıldı

    Savunma Sanayii Başkanlığı'nca (SSB) yerli imkanlarla üretilen 'Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı'ların (M4K) yeni teslimatları yapıldı.

    Savunma Sanayii Başkanlığı, konuyla ilgili olarak resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

    M4K AÇIKLAMASI

    Açıklamada, "Savunma sanayiinde üretimler sürüyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın (KKK) envanterindeki taktik tekerlekli araçların arıza veya kurtarılmasında kullanılmak üzere MPG tarafından yerli imkanlarla üretilen 'Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı-M4K'ların yeni teslimatları yapıldı." ifadelerine yer verildi.

    Savunma Sanayii: M4K'ların yeni teslimatları yapıldı VİDEO

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