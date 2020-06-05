Başkan İsmail Demir, insansız sistemlere yeni teknolojiler ekleyerek geleceğin harekat ortamına hazırlandıklarını söyledi.

Türkiye, Savunma Sanayii'nde son 17 yılda yaptığı hamlelerle yerlilik ve millilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıkardı.

2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütülürken, 2020 yılında bu sayı 700'e yaklaştı. Savunma Sanayii bütçesi, 5.5 milyar dolardan yaklaşık 11 katlık bir artışla 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaştı.

Türkiye, Suriye'de ve Libya'da sahada kararlı mücadelesini sürdürürken, ayrıca Katar'dan Kosova'ya, Afganistan'dan Somali'ye kadar pek çok yerde askeri misyon görevi yürütüyor.

TÜRKİYE, GELECEĞİN HAREKAT ORTAMINA HAZIRLANIYOR

Özellikle Libya ve Suriye'de son dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda elde edilen başarılı sonuçlarda İHA ve SİHA'ların rolü dikkat çekiyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin insansız sistemlerine yeni teknolojiler eklemeye devam ettiklerini ve bu sayede geleceğin harekat ortamına hazırlandıklarını söyledi.

Savunma Sanayii'nden tam otonom operasyon hamlesi VİDEO

SÜRÜ HALİNDE GPS OLMAYAN ORTAMDA VE TAM OTONOM...

Demir, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "ROBOTİM projesiyle yapay zeka destekli insansız hava ve kara araçlarımızın sürü halinde, GPS olmayan ortamda ve tam otonom olarak görev icra edeceği bir sistem oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

"İşbirlikçi Robotlar (İHA ve İKA'lar) ile Otonom Keşif, Güdüm ve Seyrüsefer (Robotim) Projesi" kapsamında kara aracı ile birlikte ilerleyen İHA'nın çizdiği rota, yolda çıkan engeli görerek aracı uyarıyor.

HAREKET HALİNDE ŞARJ

Hareketli İnsansız Kara Aracı (İKA) üzerine otonom iniş yapan İHA, kendini şarj edebiliyor. İKA destekli şarj ünitesi sayesinde hareket halinde şarj işlemi gerçekleştiriliyor.

TÜBİTAK destekli haberleşme sistemini kullanan İHA, düşman unsurları tespit edebiliyor. Akıllı sürü sistemi ile otonom keşif ve koordinasyon atama da proje kapsamında yer alıyor. Mağara ve tünel keşiflerinde ise termal görüntüleme kullanılarak, gerçek zamanlı 3B haritalama yapılıyor.

3B İÇ VE DIŞ ORTAM HARİTALAMA

GPS bağımsız hassas konum belirleme sayesinde düşman unsurların tespit edilmesinin yanı sıra, dost unsurlara koruma sağlanıyor.

Gerçek test görüntülerinin yer verildiği videoda, GPS bağımsız 3B iç ve dış ortam haritalama gösterildi.