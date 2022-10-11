Schengen vize sistemi değişiyor: Reform tasarısı kabul edildi

Türk vatandaşlarının AB üyesi ülkelere gitmek için aldığı Schengen vizesi konusunda yaşanan sıkıntıları gündemine alan AKPM, schengen sisteminde reform çağrısı yapan tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti.

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alırken karşı karşıya kaldığı sorunlar, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü.

Meclisin Türk Grubu, yaşanan sorunları ve çözümlerini içeren bir rapor hazırladı. Vize alımlarında, yaşanan sıkıntılar aktarıldı.

Raporda, Schengen Bilgi Sistemi'nin Schengen alanına dahil kimi ülkeler tarafından keyfi biçimde kullanıldığı anlatıldı.

Vize başvurularına yanıtların keyfi verildiği belirtildi

Schengen vize başvurularına yanıtların keyfi olarak verildiğini söyleyen AKPM Türk Grubu üyesi Ziya Altunyaldız, "Hem AB muktesebatına uygun olmayan hem AB ile birlikte tüm üyelerin taraf olduğu AB insan hakları sözleşmesinde teminat altına alan temel insan haklarını ihlal eden bir yöne doğru çevrildi Schengen vizesi uygulamaları" dedi.

Raporda Türk tarafının çözüm önerileri de yer aldığını belirten Altunyaldız, "Tüm ülkelerde yeknesak bir uygulamanın ortaya çıkması için denetim ve izleme mekanizmasının ortaya çıkarılması, yapılacak müracaatlarda ortaya konan ret gerekçelerinin mutlaka tarafa bildirilmesi ve yargı denetimine mutlaka ret kararlarının açılması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Türk Grubunun beklentisiyse, Meclis'ten tavsiye kararı çıkması.

Altunyaldız, "Tavsiye kararı parametre değişikliğini anlayış değişikliğini, Avrupa ruhunun birlikteliğin gelecek inşasının yeniden yeşermesine dair bir pratiğin gelişmesini temenni ediyoruz" dedi.

Reform çağrısı yapan tasarı, kabul edildi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi raporu bugün görüşerek schengen sisteminde reform çağrısı yapan tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye gitmişti

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere 9 Ekim 2022 tarihinde Fransa'ya bir ziyaret gerçekleştirmiş, Strazburg'da ilk olarak bölgede yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelmişti.