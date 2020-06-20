Seçim barajının düşürülmesi gündemde

AK Parti yönetimi, kapsamlı bir değişiklik yerine, belli maddelerde değişiklik içeren sınırlı bir düzenleme yapılması kararı aldı

AK Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği seçim kanunu ve siyasi partilere ilişkin mevzuatta değişiklik yapılması önerisinden sonra bu konudaki yol haritasını belirledi.

Siyasi partilerin seçime girme şartları, daraltılmış bölge seçim sistemi, seçim barajı ve yerel seçimlerle ilgili bazı değişiklik adımları atılacak.

İTTİFAK YAPMAYANA SEÇİM BARAJININ DÜŞÜRÜLMESİ

AK Parti, yaptığı çalışmalarda yüzde 10'luk seçim barajının düşürülmesi konusunda henüz bir oran belirlemediği ancak, özellikle seçime ittifak yapmadan girecek partiler için seçim barajının düşürülmesinin planlandığını dile getirdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AK Parti kurmayları, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne de uyumlu olacak şekilde bir sistem getirmeyi hedefliyoruz. İttifak yapan partiler için zaten pratikte baraj neredeyse yok. Çünkü, barajı geçemeyecek bir parti ittifak yaparak Meclis'te temsil edilebiliyor. Seçime tek başına girecek partiler için yeni bir baraj olabilir" değerlendirmesini yaptı.

Daraltılmış bölge seçim sistemi üzerinde de çalışan AK Parti yönetimi, bu yolla Türkiye'deki seçim çevrelerinin sayısının artırılmasını ve her bir seçim çevresinin beş milletvekillinden oluşacak şekilde belirlenmesini öngörüyor.