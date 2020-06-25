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    Seferihisar'da 37 göçmen yakalandı

    Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenler, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
    • AA
    • 25.06.2020 - 15:56
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    Seferihisar'da 37 göçmen yakalandı #1

    İzmir'de Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollar ile Samos Adası'na geçmek için hazırlık yapan göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    37 GÖÇMEN YAKALANDI

    Ekipler tarafından bölgede yapılan kontrollerde Afganistan uyruklu 37 göçmen yakalanırken, bir lastik bot ve motor ele geçirildi.

    Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Seferihisar'da 37 göçmen yakalandı #2

    Seferihisar'da 37 göçmen yakalandı #3

    Seferihisar'da 37 göçmen yakalandı #4

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