Seferihisar'da 37 göçmen yakalandı

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenler, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmir'de Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollar ile Samos Adası'na geçmek için hazırlık yapan göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

37 GÖÇMEN YAKALANDI

Ekipler tarafından bölgede yapılan kontrollerde Afganistan uyruklu 37 göçmen yakalanırken, bir lastik bot ve motor ele geçirildi.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.