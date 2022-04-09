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    Şehidin çocuğundan duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti
    • Şehidin çocuğundan duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti

    Şehidin çocuğundan duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti

    Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş yıldönümü nedeniyle şehitleri anmak için Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şehitlikte düzenlenen törende şehidin oğlunun hareketi duygulandırdı.
    • İHA
    • 09.04.2022 - 03:39
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    Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş yıldönümü nedeniyle şehitleri anmak için Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan şehit mezarlığında tören düzenlendi.

    Törene Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, polis ekipleri ve şehit yakınları katıldı. Duaların edilmesinden sonra şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

    Emniyet müdürü, şehidin oğlunu kucağına aldı

    Şehit mezarlığına karanfil bırakıldığı sırada Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık Şehit Bekçi Fırat Doğan’ın ailesinin yakınlarının yanına giderek şehidin oğlu Yağız Alp Doğan’ı kucağına aldı.

    Şehidin minik bebeğinden duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti - VİDEO

    Göğsündeki rozeti öpünce çıkarıp çocuğa verdi

    Minik Bebek Yağız Alp, o sırada emniyet müdürünün göğsündeki polis rozetini öptü. Bunun üzerine Emniyet Müdürü Hakan Fındık, "Madem rozeti öptün onu sana hediye edeceğim" diyerek göğsündeki rozeti çıkarıp Yağız Alp’a hediye etti.

    Emniyet Müdürünün şehit yakınları ile bir süre sohbet etmesinin ardından tören sona erdi.

    Şehidin çocuğundan duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti #1

    Şehidin çocuğundan duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti #2

    Şehidin çocuğundan duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti #3

    Şehidin çocuğundan duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti #4

    Şehidin çocuğundan duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti #5

    Şehidin çocuğundan duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti #6

    Şehidin çocuğundan duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti #7

    Şehidin çocuğundan duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti #8


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