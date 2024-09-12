Şehidin kız kardeşi: Yanına koysalar olmaz mı, sessizce otururum Zeytin Dalı Harekat bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın (33) cenazesi, askeri uçakla Isparta'ya getirildi. Şehit Çapan'ın cenazesi nakil aracına konulduğu sırada kız kardeşi Hacer Filiz, "Kardeşimin yanına koysalar olmaz mı, sessizce otururum, gerçekten" diyerek gözyaşı döktü.

DHA

Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından saat 12.00'de askeri uçakla Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi.

Burada düzenlenen karşılama törenine annesi Döndü Çapan, kız kardeşi Hacer Filiz, Isparta Valisi Aydın Baruş, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri ve mülki erkan ile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

ANNESİ İLE KARDEŞİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Uçaktan indirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından Isparta Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracına alındı.

Bu sırada sağlık ekipleri tarafından sedyeyle taşınan şehidin annesi Döndü Çapan ve kız kardeşi Hacer Filiz, gözyaşlarına boğuldu.

"KARDEŞİMİN YANINA KOYSALAR OLMAZ MI?"

Şehidin kız kardeşi Hacer Filiz, "Kardeşimin yanına koysalar olmaz mı, sessizce otururum, gerçekten" diyerek ağladı. Şehidin naaşı daha sonra Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Çapan'ın cenazesi, bugün 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından Isparta Şehitliği'nde defnedilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)