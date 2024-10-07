Şehir altına büründü; Duyan biletini aldı! "Ekim sonuna kadar..." Türkiye’de sonbahar mevsiminin en ihtişamlı yaşandığı şehirlerden birisi olan Gümüşhane’nin yüksek kesimleri doğanın muhteşem renk cümbüşüne ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Haber Merkezi

Sonbaharın gelişiyle birlikte Gümüşhane’nin yüksek kesimleri ve ormanları adeta bir tablo gibi renklenirken kavak ve diğer ağaçların sarıdan kızıla, turuncudan mora kadar uzanan renk tonları bölgeyi büyüleyici bir atmosfere bürüdü.

Bu dönemde doğa tutkunlarının ve fotoğrafçıların gözdesi haline gelen Gümüşhane’nin yüksek kesimleri, sonbaharın en güzel renkleri eşliğinde doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin vazgeçilmezi oldu.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte doğal güzelliklerini en görkemli şekilde, bir ressamın tuvaline dökülen renkler gibi sergileyen ve renk cümbüşüne dönüşen Gümüşhane dağları, mest etti.

KARTPOSTAL GİBİ

Parkur yolunca tabiatın en güzel renklerinin bir araya geldiği vadileri aşan sporcular mevsimin sunduğu sarı, turuncu ve kırmızı tonlardaki yapraklarla kaplanmış yolları arşınladı.

Kartpostalı andıran manzaralar eşliğinde yürüyen sporcular Dölek köyüne vardıklarında köyün karşısındaki dağı komple saran renk cümbüşünde bol bol fotoğraf molası vererek manzaranın tadını çıkardı.

Kaynak: İHA