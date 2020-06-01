Koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurulan şehirler arası seyahatteki kısıtlamanın kalkmasıyla, ilk otobüs seferleri yapılmaya başlandı.

Türkiye’de koronavirüs salgınına karşıönlemler kapsamında bazı kentlerde kısıtlanan şehirler arası seyahat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan itibaren serbest oldu.

BAYRAMPAŞA OTOGARI'NDA YOĞUNLUK BAŞLADI

Kısıtlamanın kalkmasıyla İstanbul’da vatandaşlar otobüs terminallerine yöneldi ve uzun bir aradan sonra tekrar şehirler arası otobüs seferleri yapılmaya başlandı. Kısıtlamanın sona erdiği saat 24:00 itibariyle İstanbul Bayrampaşa’da bulunan Otogar’da yoğunluk yaşandı.

Şehirler arası otobüs seferleri için otogarlarda yoğunluk

İZMİR'DE OTOGAR DIŞINDA ARAÇ KUYRUĞU

Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte İzmir Şehirler arası Otobüs Terminali’nde hareketlilik başlarken, otogar dışında meydana gelen araç kuyruğu dikkat çekti.

BİLET FİYATLARI PAHALI BULUNDU

Seyahat kısıtlamasının bitmesinin ardından soluğu otogarda alan Suna Diyarlı (50), kısıtlamanın bitmiş olmasının iyi olduğunu belirterek, 3 aydır İzmir’de tedavi gören kardeşini Ankara’ya uğurladı. Saat 00.00 olan otobüs biletinin 01.00 alındığını söyleyen Diyarlı, bilet fiyatlarını da pahalı bulduğunu ifade etti.

İzmir’in Dikili ilçesine ailesinin yanına gitmek için otogara gelen Arkın Kadaifçi (21) ise otobüste sadece bir tane bilet bulabildiğini ve bilet fiyatlarının pahalı olduğuna dikkat çekerek, yaklaşık 3 aydır koronavirüs nedeni ile ailesinin yanına gidemediğini söyledi.

ANKARA

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından Ankara Şehirler Arası Terminali’nde(AŞTİ) hareketlilik başladı.