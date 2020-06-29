Şehit aileleri teröristlerin öldürülmesinden dolayı mutlu

2 işçiyi şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, şehit ailelerini sevindirdi

8 Haziran'da Van'ın Çatak ilçesinde Belbuka'da teröristler tarafından şehit edilen 2 işçinin kanı yerde kalmadı.

Dün, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birlikleri düzenlediği operasyonla 2 işçiyi şehit eden 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Haberi alan şehit ailelerinin yüreğine su serpildi.

"BEN DEVLET BÜYÜKLERİNDEN GÜÇ ALIYORUM"

Van Vali Yardımcısı Ferhat Atar’ın durumu haber verdiği, şehit eşi Hülya İrez Baran, “Haberi alır almaz hemen gidip abdestimi alıp şükür namazı kıldım. Ben Rabbime sığındım. Ben yandım kimse yanmasın. Rabbim o zalimlere fırsat vermesin. Rabbim onları kahru perişan etsin. Bakanıma da teşekkür ediyorum, aradı. Eşimi ona anlattım. Rabbim devletimizin büyüklerine zeval vermesin. Rabbim onlardan razı olsun. Onlara minnet duyuyorum. Beni yalnız bırakmıyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Yine geleceklerini söylediler. Başım üzerinde yerleri var. Ben onları gördükçe onlardan güç alıyorum. Biz vatanını, milletini seven bir aileyiz. Benim canım gitti başka canlar yanmasın. Rabbim onlara fırsat vermesin.” ifadelerini kullandı.

"ÖYLE BİR YANGIN Kİ..."

Aldığı haberin ardından içine su serpilese de içinin soğumadığını söyleyen Hülya İrez Baran, "Öyle bir yangın ki, ‘sadece düştüğü yeri yakar’ derler ya aynen o şekilde. Benim sol yanımın boyluğunu kimse dolduramaz. Bugün 3 hainin etkisiz hale getirilmesi en azından yüreğime su serpti. Bu hain tuzak eşimi benden aldı. 4 yaşında bir evladım var. Benim içim yanıyor. Kimse yanmasın istiyorum. Operasyonu yürüten komutan kim bilmiyorum, Allah onlardan bin kere razı olsun. Bugün 20. gün ve etkisiz hale getirildiler. Bir nebze de olsa içim rahatladı." cümlelerini kullandı.

Şehit eşi: "3 haninin vurulması yüreğime su serpti" - VİDEO



"ANNE KELİMESİNDEN KORKUYORUM"

Acısını kelimelere sığdıramayan Baran, "Çocuğum bana ‘anne’ dediğinde, anne kelimesinden korkuyorum. Çünkü evladıma babasını soracak diye cevap veremiyorum. Bunu kimse bilemez ve anlayamaz. Bunu sadece yaşayan bilir. Bu acıyı kelimelere sığdıramam. Vatan sağ olsun. Eşim vatanına milletine çok bağlıydı. Defalarca Bakanıma tweet'ler atardı. Devlet büyüklerimiz buraya geldiklerine hemen giderdi. Bakanımızla konuştum, ‘Süleyman Baba’ diyordu. Kendisiyle konuşup eşimi anlattım. Bakanım ‘Senden güç aldım’ dedi, ben de devletimden güç alıyorum. Gerçekten Allah devletimize zeval vermesin. Onlar vefalarını layıkıyla yerine getiriyor. Rabbim bu zalimlere fırsat vermesin, cehennem ateşi onların üzerine olsun.” şeklinde konuştu.