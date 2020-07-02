Şehit kardeşinin mezarının maketini yaparak avundu

Erzurum'da şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek'in ağabeyi, Hatay'da kardeşinin mezarının maketini yaparak teselli buldu.

Hatay Dörtyol'da yaşayan şehit ağabeyi, kardeşinin mezarının maketini yaptı.

2015 yılında terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada Erzurum'un Şenkaya ilçesinde şehit olan Doğan Akgöbek'in ağabeyi, kardeşinin mezarının maketini bir aylık çalışmayla yaparak, iş yerine koydu.

ÖZLEM GİDERİYOR

Orhan Akgöbek, maketle hem ona duyduğu özlemi giderdiğini hem de teselli bulduğunu söyledi.

TESELLİSİ BİR MEZAR

Şehit kardeşinin defnedildiği mezarlığı da her fırsatta ziyaret ettiğini belirten Akgöbek, "Şehit kardeşimin defnedildiği mezarlığı bir aylık çalışmayla makete işledim. Makete baktıkça teselli oluyorum." dedi.