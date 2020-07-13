Şehit Ömer Halisdemir'in darbeci katili ret yedi

Darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden ekipteki darbeci Binbaşı Fatih Şahin'in kamu görevine iadesi talebi reddedildi.

15 Temmuz darbe girişiminde, Astsubay Ömer Halisdemir’i şehit eden ekipte yer alan darbeci eski Binbaşı Fatih Şahin, kamu görevinin iadesi için başvuru yaptı.

2016'da gerçekleştirilen darbe girişimin ardından Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kamu görevinden çıkarma, yurt dışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, emekli güvenlik personelinin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurular, TBMM Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'na yapılıyor.

Bugüne kadar yapılan 120 bin 300 müracaatın 108 bin 200'ünü sonuçlandıran komisyon, başvuruların 96 binini reddederken, 12 bin 200’ünü ise kabul etti.

DARBECİ ŞAHİN DE BAŞVURDU

15 Temmuz’da Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi’yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’i şehit eden ekipte yer alan eski Binbaşı Fatih Şahin de, OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lar ile TSK’dan ihraç edilen isimler arasında yer aldı.

TALEBİ REDDEDİLDİ

Avukatı aracılığıyla Komisyona başvuran Şahin, FETÖ dahil hiçbir terör örgütüne üye olmadığını iddia ederek, kamu görevine iadesini talep etti. Başvuruyu karara bağlayan Komisyon, Şahin’in kamuya iade talebini reddetti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET YEDİ

Komisyon tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde verilen ret kararında, Şahin’in darbe teşebbüsüne iştirak ettiğinin mahkemece sabit görüldüğü ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildiği vurgusu yapıldı.

GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Kararda, "Terör örgütleri ile Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başvurucunun mesleğe iade talebi yerinde görülmeyerek ilgili madde uyarınca başvurusunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır." ifadelerine yer verildi.