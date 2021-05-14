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    Şehit onbaşının Isparta'daki babaevine bayraklar asıldı

    Pençe-Şimşek harekat boşgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ın şehadet haberi, Isparta'daki ailesine verildi.
    • DHA
    • 14.05.2021 - 23:44
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    Şehit onbaşının Isparta'daki babaevine bayraklar asıldı

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdama(27) şehit oldu.

    ŞEHİT HABERİ VERİLEN BABAEVİNE BAYRAKLAR ASILDI

    Isparta'nın Gelendost ilçesi Çaltı köyünde oturan babası Sadettin Özdamar ve annesi Hatice Özdamar'a şehadet haberi, Vali Ömer Seymenoğlu ve beraberindeki askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asılırken, taziye çadırı kuruldu.

    Şehit onbaşının Isparta daki babaevine bayraklar asıldı #1

    2 YIL ÖNCE TSK’YA KATILDI

    Şehit Yasin Özdamar'ın yaklaşık 2 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katıldığı, öncesinde ise Isparta’da bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

    Şehit onbaşının Isparta daki babaevine bayraklar asıldı #2

    Şehit onbaşının Isparta daki babaevine bayraklar asıldı #3

    Şehit onbaşının Isparta daki babaevine bayraklar asıldı #4

    Şehit onbaşının Isparta daki babaevine bayraklar asıldı #5

    Şehit onbaşının Isparta daki babaevine bayraklar asıldı #6

    Şehit onbaşının Isparta daki babaevine bayraklar asıldı #7

    Şehit onbaşının Isparta daki babaevine bayraklar asıldı #8

    Şehit onbaşının Isparta daki babaevine bayraklar asıldı #9

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