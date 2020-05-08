Sekizinci kez alkollü yakalanan sürücü

Ordu'da, 8’inci kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücünün ehliyetine, 30 yıl süreyle el konuldu.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Tünel mevkiinde maddi hasarlı kaza yapan otomobili görenler, polisi aradı.

İhbarla kaza yerine gelen polis ekipleri, alkolmetreyle yaptığı kontrolde, T.Ö. isimli sürücünün 2.37 promil alkollü olduğunu belirledi.

8. KEZ YAKALANDI, 30 YILLIĞINA EHLİYETİNE EL KONULDU

Alkollü araç kullanmaktan 8’inci kez yakalanan T.Ö.’nün ehliyetine, 2050 yılına kadar el konuldu. Ayrıca 4 bin 80 lira para cezası verildi. Otomobil ise otoparka çekildi.







