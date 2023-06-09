Sel manzaraları! İzmir'de cadde ve sokaklar göle döndü Ödemiş ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede kenti olumsuz etkileyen sağanak yağmurun ardından köy ve caddeler sular altında kaldı.

AA

Haziran ayında yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağmur etkili oluyor.

3 büyük kent de geçtiğimiz haftadan bu yana şiddetli yağış, olumsuzluklara yol açıyor.

Her yağmur sonrası benzer manzaraların ortaya çıktığı İzmir, bir kez daha yağmura teslim oldu.

İlçe sular altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı kentte, Ödemiş ilçesindeki sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Bozdağ Mahallesi Çayır mevkiinde tarlalar sular altında kaldı.

Yeniceköy Mahallesinde su birikintileri oluştu, bazı evleri su bastı.

Köy merkezi göle döndü

Yeniceköy Mahallesi Muhtarı Ömer Ergül, yaptığı açıklamada, dağlardan gelen sularla birlikte özellikle köyün merkezinin göle döndüğünü ifade ederek, her yağışta benzer görüntülerin yaşandığını ifade etti.

Öte yandan İzmir kent merkezindeki bazı noktalarda da yağış etkili olmaya başladı. Gaziemir ilçesinde sağanakla birlikte çakan şimşekler şehri aydınlattı.