Selahattin Demirtaş'ın PKK'ya katılan ağabeyinin kitabı İBB raflarında

Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi, terör örgütünün PKK'nın dağ kadrosundaki Nuretttin Demirtaş'ın yazdığı kitabın İBB kitabevinde satılması tepki topladı.

Söylemleriyle 6-7 Eylül olaylarında onlarca insanın ölümüne sebep olan ve tutukluluğu devam eden eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi Nurettin Demirtaş, terör örgütünün dağ kadrosunda sözde "kültür kolu" başkanı.

TERÖRİSTİN KİTABI İBB RAFLARINDA

Nurettin Demirtaş'ın "Onur Borcu" adlı kitabının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Kitapçısı'nda satılması, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

TEPKİLER GELİNCE KALDIRDILAR

Gelen yoğun tepkilerin ardından, soz konusu kitabın bulunduğu sayfa erişimden kaldırıldı.

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