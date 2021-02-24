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    Selahattin Demirtaş'ın PKK'ya katılan ağabeyinin kitabı İBB raflarında

    Selahattin Demirtaş'ın PKK'ya katılan ağabeyinin kitabı İBB raflarında

    Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi, terör örgütünün PKK'nın dağ kadrosundaki Nuretttin Demirtaş'ın yazdığı kitabın İBB kitabevinde satılması tepki topladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2021 - 22:36
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 22:43
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    Söylemleriyle 6-7 Eylül olaylarında onlarca insanın ölümüne sebep olan ve tutukluluğu devam eden eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi Nurettin Demirtaş, terör örgütünün dağ kadrosunda sözde "kültür kolu" başkanı.

    TERÖRİSTİN KİTABI İBB RAFLARINDA

    Nurettin Demirtaş'ın "Onur Borcu" adlı kitabının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Kitapçısı'nda satılması, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

    Selahattin Demirtaş ın PKK ya katılan ağabeyinin kitabı İBB raflarında #1

    Selahattin Demirtaş ın PKK ya katılan ağabeyinin kitabı İBB raflarında #2

    TEPKİLER GELİNCE KALDIRDILAR

    Gelen yoğun tepkilerin ardından, soz konusu kitabın bulunduğu sayfa erişimden kaldırıldı.

    Selahattin Demirtaş ın PKK ya katılan ağabeyinin kitabı İBB raflarında #3

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    Selahattin Demirtaş ın PKK ya katılan ağabeyinin kitabı İBB raflarında #4

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    Selahattin Demirtaş ın PKK ya katılan ağabeyinin kitabı İBB raflarında #5

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