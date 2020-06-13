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    Selçuk: Fesih kısıtını, istihdamı korumak için uzattık

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz.
    • AA
    • 13.06.2020 - 12:25
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    Selçuk: Fesih kısıtını, istihdamı korumak için uzattık

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz.

    Bu süreçten geçerken ilave istihdam sağlayan işverenlere de 'ilave istihdam desteği' adı altında bir destek sunacağız.

    Kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normal çalışmaya geçebilmesi için 'normalleşme desteği' sunulacak."


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