En Son Haber

İç Haber

Selçuk: Fesih kısıtını, istihdamı korumak için uzattık

Selçuk: Fesih kısıtını, istihdamı korumak için uzattık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz.